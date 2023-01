Pennabilli: cinghiale nuota indisturbato al lago di Soanne

Attualità

Pennabilli

| 12:14 - 16 Gennaio 2023

Un animale di un certo peso che attraversa velocemente le acque del lago di Soanne a Pennabilli. Ma non si tratta di un pesce o di un altro animale "acquatico" bensì di un cinghiale. Una scena che è stata prontamente ripresa e condivisa sul web, diventando virale nel giro di pochissimi minuti. Una performance di grande livello quella del cinghiale, quasi da fare invidia ai più abili ed allenati sportivi. L'animale, dopo aver nuotato nel lago realizzando un tempo di tutto rispetto, esce dall'acqua e corre velocissimo verso i boschi con uno scatto degno del migliore triatleta. Il cinghiale è un abile nuotatore ed è solito entrare in acqua per cercare cibo e trovare refrigerio. Gli esemplari più attivi riescono a nuotare fino a sei ore di fila.