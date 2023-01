Boom di visite sul sito del comune di Rimini, crescono anche i contatti social

Attualità

16 Gennaio 2023

Informazioni sui bandi di concorso, sui servizi anagrafici (cambio residenza, carta identità, certificazioni), sulla Ztl, sui servizi per l’infanzia (servizio e contributi ai centri estivi in primis): sono questi i contenuti più ricercati nel 2022 sul sito istituzionale del Comune di Rimini www.comune.rimini.it.



E sono aumentati nel 2022 gli utenti del sito, passando da 1.501.739 nel 2021 a 1.976.416 nel 2022 per circa 2.431.370 sessioni utente, il 14,32% in più rispetto all’anno precedente, mente sono in leggero calo le visualizzate che passano da 4.378.144 nel 2021 a 3.837.336 nel 2022.







Sono il sito turistico (con 2.827.048 pagine visualizzate, + 8,2%), quello del teatro Galli (con 454.856 pagine visualizzate +34%) e quello della Sagra Malatestiana (con 522.651 pagine visualizzate, +56%), i siti web che registrano le migliori performance rispetto al 2021, confermando l’attenzione degli utenti del web per i canali di informazione e promozione della cultura, del turismo e dell’arte cittadina.







Anche Rimini Chatbot, il nuovo assistente virtuale ‘on line’ del Comune di Rimini, si conferma uno strumento capace di offrire un aiuto immediato all’utente sul portale istituzionale: una sorta di ‘Urp on line’ che risponde in automatico alle domande degli utenti, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 il numero totale di messaggi scambiati tra Bot e utenti è di 202.728, fra questi il numero di messaggi risolti in autonomia, ovvero a cui il Bot ha saputo rispondere è 78.160 (90,83%), il numero di nuovi utenti che ha scritto al Bot è 22.457 e le domande più frequenti hanno riguardato il rilascio certificazioni anagrafiche, cambio di residenza e permessi in Zona Traffico Limitato (ZTL)







Dal mese di ottobre 2022, in vista del cartellone di iniziative di Capodanno, ha debuttato sul sito www.riminiturismo.it un nuovo assistente digitale, quello ‘specializzato’ nelle risposte alle domande su cosa fare, cosa vedere e dove dormine a Rimini. Nelle sue prime settimane di vita il numero totale di messaggi scambiati tra il ChatBot turistico e gli utenti è stato di 8.499 con un numero di utenti che ha scritto al Bot pari a 1726. Cosa vedere, eventi, prenotazione soggiorno sono i temi più richiesti da parte degli utenti.







Si conferma in forte crescita anche l’andamento delle pagine dei social network del Comune di Rimini, attualmente attivi su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Youtube, vere e proprie vetrine, ma anche sportelli per gli utenti, dove è possibile ricevere aggiornamenti e informazioni inerenti la vita del territorio, i servizi comunali, i lavori pubblici in corso e le tante cose da fare e da vedere in città.







Nel corso dell’anno appena passato, la piattaforma che ha registrato una maggiore copertura è Facebook, un canale attraverso il quale l’amministrazione comunale, nel 2022, ha raggiunto circa 6 milioni di utenti, registrando una copertura del +328,6% rispetto al 2021, per un totale di 83.940 seguaci complessivi e 75.959 persone che hanno cliccato il tasto del pollice all’insù alla pagina. In aumento anche le visite della pagina (+48%, 130.986 utenti) e i nuovi ‘Mi piace’ (+140,7%, 6931 utenti).



ll 2022 si conclude con un segno positivo anche per la pagina Instagram dell’ente, che ad oggi conta 30,8mila follower per una ‘copertura’ di 266.541 persone raggiunte (+24,6%) e 75.261 visite (+62,6%).



A livello percentuale, il social che ha realizzato la migliore performance è LinkedIn, servizio web dedicato principalmente a contenuti che ruotano intorno al mondo del lavoro e della ‘brand reputation’: 842,2% (6.374 persone) di visualizzazioni in più sulla pagina e 881,9% (2386 utenti) ’Mi piace’ in più. Oggi, su LinkedIn, l'ente comunale sfiora circa i 10 mila follower.



Buoni risultati anche per Twitter che saluta il 2022 con 339,593 visualizzazioni e un bacino di 14.701 follower.