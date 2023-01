Novafeltria: cade in casa, anziana soccorsa il giorno dopo

Cronaca

Novafeltria

| 11:54 - 16 Gennaio 2023

Sanitari e vigili del fuoco in via XXIV Maggio a Novafeltria.

Cade in casa e non riesce ad alzarsi, anziana soccorsa il giorno dopo. La donna, 85 anni, risiede a Novafeltria in via XXIV maggio. Secondo i primi riscontri l'anziana è caduta in bagno nella serata di domenica e non sarebbe riuscita più ad alzarsi. E' rimasta stesa sul pavimento fino alla tarda mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio, quando le grida di aiuto sono state raccolte da una vicina 60enne. La donna stava uscendo di casa per fare la spesa quando ha sentito dei lamenti provenire dall'appartamento dell'85enne. Subito ha allertato i soccorsi. L'anziana, all'arrivo dei Vigili del Fuoco, era stesa a terra, molto provata dalla notte passata sul pavimento, lamentandosi per i dolori. E' stata affidata alle cure del 118.