Calcio C: Olbia, il prossimo avversario del Rimini tra assenze e una classifica rischiosa

Sport

Rimini

| 13:00 - 18 Gennaio 2023

Roberto Occhiuzzi.



Nell'anno dell'esplosione dell'emergenza pandemica Roberto Occhiuzzi fu protagonista di un miracolo calcistico, portando il Cosenza alla salvezza. Un exploit non ripetuto l'anno seguente, concluso con la retrocessione. In questa stagione Occhiuzzi ha assunto l'incarico di allenatore dell'Olbia e un'eventuale salvezza sarebbe un'ulteriore medaglia, considerato l'organico giovanissimo. Ma in Sardegna qualcuno ha storto il naso, perché in fondo già nelle passate stagioni l'Olbia ha costruito salvezze con questa formula. In panchina c'era Max Canzi, il cui arrivo a Pontedera ha risollevato la formazione toscana. Un termine di paragone che mette dunque in difficoltà Occhiuzzi.



Il suo Olbia, sconfitto nell'ultimo turno a Pesaro, gioca benino, ma raccoglie poco. I sardi si schierano con il 3-4-1-2 e contro il Rimini mancheranno due titolari: il talentuoso Biancu e capitan La Rosa, entrambi squalificati. I sostituti sono i 2002 Incerti e Zanchetta; Luca Palesi è infatti reduce da un grave infortunio e non ancora in condizione. Un'opzione potrebbe essere spostare il veterano Emerson in mediana, con il rientro, dopo la squalifica, dell'ex milanista Bellodi nella difesa a tre, reparto completato dall'under Travaglini e dal 24enne Brignani. Sulla fascia sinistra, a centrocampo, opera uno dei rinforzi di gennaio, l'ex Fermana Sperotto, a destra c'è il sammarinese Filippo Fabbri. Un altro grande problema per l'Olbia è stato l'infortunio di Ludovico Gelmi: il portiere scuola Atalanta, classe 2001, è stato tra i migliori giocatori in assoluto del girone B. Dopo il suo infortunio ha giocato titolare Maarten van der Want, olandese che ad Olbia è di casa dal 2015, poi la società ha tesserato il 2001 scuola Empoli Sposito. In attacco il punto fermo è l'ex di turno Ragatzu, che opera come trequartista alle spalle della coppia formata dal sammarinese Nanni e dall'ex bomber della Primavera del Cagliari Contini, entrambi under, come la prima riserva, il ravennate ex Cesena e Atalanta Babbi. L'alternativa è avanzare Ragatzu, con l'impiego del 2002 argentino Konig sulla trequarti, considerando l'infortunio che ha bloccato il talentuoso (benché incostante) Boganini.



ric. gia.