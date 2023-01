Riccione, Sindaca e Giunta incontrano i cittadini al Centro di Buon Vicinato

Attualità

Riccione

| 10:49 - 16 Gennaio 2023

Uno dei precedenti incontri.

Nuova tappa per #riccionepartecipa. Mercoledì 18 gennaio alle 21.00, la sindaca Daniela Angelini e la giunta incontreranno i cittadini del Villaggio Papini e della zona Rachele al Centro di Buon Vicinato in viale Arezzo 22.

All'ordine del giorno: progetti futuri per le zone, decoro urbano, sicurezza, mobilità.

"Mercoledì saremo al Centro di Buon Vicinato di via Arezzo per incontrare i cittadini di queste zone molto popolate: villaggio Papini e zona Rachele. Come ormai sta avvenendo da novembre gli incontri sono l'occasione per incontrare i cittadini, ascoltare le loro richieste e proposte. A noi come amministrazione il compito invece di raccontare i progetti. Grazie ad appuntamenti come questi l'amministrazione riesce a mettere a fuoco le priorità. La nostra modalità di lavoro sarà questa: primo incontro con i cittadini in ogni quartiere, poi ritorneremo con le risposte in un secondo giro di incontri. Gli incontri sono sempre molto partecipati e questo ci fa molto piacere. Il dialogo con i cittadini fino ad ora è sempre stato civile e molto positivo" - ha detto la sindaca del Comune di Riccione Daniela Angelini.