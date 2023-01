Formentera: la meta estiva più iconica

Attualità

09:12 - 16 Gennaio 2023

Playa De Ses Illetes.

Non è mai troppo presto per pensare alle prossime vacanze estive e, Formentera, promette di essere una delle mete più ambite. Grazie alle sue spiagge incontaminate e al mare cristallino, questa piccola isola è da sempre la regina incontrastata delle Baleari.



Le maggiori compagnie aeree hanno già messo a disposizione i voli per Ibiza, la “sorella” caotica dove è presente l'aeroporto. Per il trasferimento affidatevi poi ai numerosi traghetti Ibiza Formentera ed approderete al porto di La Savina in circa 30 minuti di traversata.



Quel che c'è da fare su questo fazzoletto di terra è presto detto: tanto relax e sano divertimento in compagnia degli amici. Ogni giorno è dedicato alla visita delle numerose spiagge, dalle famosissime Ses Illetes e Levante, appartenenti al Parco Naturale delle Saline di Ibiza e Formentera, fino alla selvaggia Migjorn.



La maggior parte del litorale è libero ed è dunque possibile scegliere il posto che si desidera per godersi una meravigliosa giornata di sole. Per gli amanti delle comodità, invece, noleggiare lettino ed ombrellone è forse l'impresa più ardua: dato il loro scarso numero è importantissimo essere mattinieri per accaparrarsene uno! Anche i bar e i ristoranti non affollano certo le spiagge, ma possiamo dire che è proprio questo che rende l'isola autentica, lontana dalle altre località turistiche.



Tra le location più esclusive, che godono di una meravigliosa vista sul mare, troviamo per esempio il ristorante La Fragata, al chilometro 10.8. Dotato di una bellissima terrazza affacciata sul mare, propone una cucina ricca di specialità locali e non solo.

Anche il ristorante Es Calò, situato vicino all'omonima spiaggia, vanta una vista da cartolina. Ovviamente per pranzare in questi ristoranti, durante la stagione estiva, la prenotazione è obbligatoria!



Se invece siete i tipi che non amano poltrire tutto il giorno in spiaggia, Formentera propone ben 32 percorsi verdi, ovvero sentieri che vi permetteranno di entrare in contatto con il lato più intimo di questa terra.



Si tratta in sostanza degli antichi cammini che collegavano i punti nevralgici dell'isola, percorsi che gli abitanti facevano a cavallo o in sella ad un asinello.



Per esempio il cammino de Ses Vinyes è un facile sentiero che collega il centro abitato di Es Pujols a quello di Sant Ferran. Qui potrete ammirare le numerose vigne presenti e scoprire come la produzione vinicola sia ancora una delle attività più importanti sull'isola.

A tal proposito, non dimenticatevi di prenotare l'interessante visita alla Bodega Terramoll, una cantina situata sull'altopiano di La Mola che organizza degustazioni di vino autoctono.



Decisamente più impegnativo, ma molto scenografico, è il Cammino Romano, un percorso in salita che parte dal villaggio di pescatori di Es Calò ed arriva ad un punto panoramico chiamato, non a caso, El Mirador. Armatevi di pazienza e di cellulare per le fotografie: da diverse altezze e angolazioni scatterete foto degne di una cartolina.

Ma sono forse gli aperitivi i momenti che più caratterizzano l'isola: tramonti infuocati e atmosfere hippy fanno da cornice a quella che in Spagna viene chiamata la “puesta del sol”.



Bere una birra ghiacciata o un ottimo mojito è dunque la ricompensa migliore dopo una lunga giornata di mare. Sul litorale di Migjorn per esempio, sono presenti tre dei locali più iconici di Formentera: il Piratabus, il Lucky e il Kiosko 62. Tutti molto belli e dall'atmosfera spensierata, racchiudono ancora quello spirito libertino che ha fatto conoscere l'isola in tutta Europa.



Ma non mancano certo delle locations più sofisticate, come Chezz Gerdi sulla spiaggia di Es Pujols o il Can Carlitos al porto di La Savina. Se non siete amanti della confusione però, ci pensa madre natura a proporvi il set migliore: la scogliera del faro di Cap de Barbaria è probabilmente il posto più bello dove ammirare il tramonto.

Un’altra cosa da fare a Formentera è il giro dei mercatini hippy: ne esistono svariati e si svolgono nei piccoli centri abitati. Tra tutti quello più grande e imperdibile è a El Pilar de la Mola, ogni mercoledì e domenica dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte circa.

Ricco di bancarelle vi troverete manufatti artigianali di ogni sorta e tipo: gioielli, vestiti, quadri e tanto altro. In quell'occasione potreste anche fermarvi a cena in uno dei tanti locali limitrofi. Uno dei più gettonati è il Can Carol, specializzato in hamburger di ottima qualità.



Il mercatino serale di Es Pujols è invece quello più turistico in virtù del fatto che si svolge in una delle zone più animate dell'isola. Ogni sera infatti, sul lungomare, troverete numerosissime bancarelle ed un fiume di gente a caccia del souvenir perfetto. Ideale, anche in questo caso, fermarsi a mangiare in uno dei tanti ristoranti presenti.

Di mattina invece, dopo una buona colazione nel centro abitato di Sant Francesc, non perdetevi una visita al piccolo mercatino diffuso tra le vie del centro. Formentera è un vero caleidoscopio di esperienze e oltre al suo lato più spensierato non dimenticatevi di conoscere ed approfondire la sua storia.



Per fare questo vi suggeriamo la visita al piccolo museo etnografico a Sant Francesc, dove sarete catapultati in un passato neppure così remoto. Scoprirete come, prima dell'avvento del turismo, l'agricoltura fosse una delle fonti di sostentamento primario dell'isola. Per gli amanti del mare e non solo, imperdibile è il museo, inaugurato nel 2019, che si trova all'interno del faro di La Mola. Una visita a questi spazi vi permetterà di approfondire lo stretto ed intimo rapporto tra l'isola e il mare.



Per gli appassionati di architettura è vivamente consigliata una visita nelle tre chiese di Formentera, rispettivamente a Sant Ferran, Sant Francesc e alla Mola. Tutte costruite con uno stile semplice, rispecchiano bene la natura senza fronzoli di un popolo autentico come quello formenterese.



Infine, dedicate un paio di ore in totale, per vedere il Molì Vell de La Mola, un mulino costruito nel 1778 e restaurato nel 1994, e la Torre des Pi des Català, una torre di avvistamento sapientemente riqualificata al suo interno.

Una volta finita la vostra vacanza su quest'isola magica siamo certi che non vedrete l'ora di ritornarvi. Formentera vi rapirà il cuore e l'anima!