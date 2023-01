Calcio Prima, l'Accademia Marignanese sfiora il colpaccio

Sport

San Giovanni in Marignano

23:21 - 15 Gennaio 2023



La Accademia Marignanese inizia il girone di ritorno in trasferta raccogliendo un pareggio sul sintetico di Martorano contro il Roncofreddo. E’ stata una bella partita, i ragazzi di mister Mirko Palazzi sono stati autori di una prestazione molto positiva andando in vantaggio con una pregevole azione e un tiro da fuori area di Filippo Bacchielli. Per una decina di minuti hanno controllato bene la partita, contenendo la reazione del Roncofreddo, fino all’errore in uscita dalla propria metà campo. Il pallone colpito male è finito in area di rigore fra i piedi di Patrik D’Altri, che in mezza rovesciata ha trovato il goal del pareggio.

Nella seconda frazione di gioco la fortuna non è stata amica della Accademia Marignanese che ha colpito due traverse, una con Henrik Cekirri e l’altra clamorosa con Filippo Ottaviani, prima di restare in dieci per l’espulsione per somma di ammonizioni di Gianluca Di Blasio (il secondo giallo per proteste).

Nonostante la inferiorità numerica negli ultimi quindici minuti e il forcing del Roncofreddo che si è insediato nella metà campo avversaria cercando la rete della vittoria, la Accademia Marignanese lottando con grinta e volontà ha tenuto bene il campo e a cinque minuti dal termine ha colpito un palo a portiere battuto con Matteo Pontellini.







Il tabellino





RONCOFREDDO - ACCADEMIA MARIGNANESE 1 - 1







RONCOFREDDO: Pollini, Ventrucci, Nicolini, Bacchini, D’Altri, Neri, Brigliadori, Lodovichetti, Baiardi, Sottile, Toure. A disp.: Bonanno, Guiducci, Lonzardi, Calbucci, Magrini, Garavelli, Righi. All. Antoniacci



ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Cekirri, Pontellini, Beccari, Tirincanti, Marcolini, Markaj, Ottaviani F., Di Biase, Bacchielli, Di Blasio. A disp. Martini, Berardi, Rossi, Morri, Gabellini, Damiani, Radu, Agostini, Ottaviani G. All.: Mirko Palazzi



Arbitro: Mattia Zauli di Ravenna