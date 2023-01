Volley B2 femminile, Lasersoft: vittoria al tie break sul Castenaso (3-2)

Sport

18:39 - 15 Gennaio 2023

Il girone d'andata della Lasersoft Riccione si conclude con una importante e non banale vittoria casalinga per 3-2, su un Ribani Castenaso combattivo e mai domo. Con questa vittoria Moltrasio e compagne mantengono l'imbattibilità casalinga in questa prima parte di campionato, chiudendo il girone d'andata a quota 29 punti in terza posizione in coabitazione con Prato, frutto di 10 vittorie e 3 sconfitte.



Il campionato di serie B2 Nazionale osserverà ora due settimane di riposo e alla ripresa delle ostilità la Lasersoft sarà impegnata nuovamente tra le mura amiche della Palestra "Fontanelle", sabato 4 febbraio ore 18.00, per il match di cartello della 14°giornata contro la coriacea Beauty Effect Polverigi An.



La partita



Primo parziale dominato dalle ragazze di Piraccini che trovano il vantaggio senza alcuna difficoltà imponendosi per 25-15.



Nel secondo set Moltrasio e compagne controllano la situazione fino al 9-5 quando improvvisamente si spegne la luce e con un terrificante (8-20) le ospiti pareggiano i conti (17-25).



Nel terzo set le padrone di casa tornano ad essere quelle che conosciamo: spietate e coniche come testimonia il 25-12 finale che permette di rimettere la testa avanti alle padrone di casa.



Quarta frazione che vede l'alternanza delle due squadre al comando delle operazioni: partono meglio le ospiti (5-7) ma la Lasersoft firma il sorpasso sul 10-7. La contesa a questo punto diventa equilibrata. Nel finale l'allungo decisivo è ospite (palla del possibile 19 pari trasformata in doppia) e Castenaso scappa sul +4 (18-22). Riccione prova la rimonta ma sul più bello la Ribani chiude e rinvia ogni decisione al tie break.



Qui le padrone di casa partono subito forte: si cambia campo sull' 8-5 per le biancoblu ma le avversarie sono caparbie e si portano pericolosamente sul -1 (11-10). Fortunatamente stavolta la lucidità non viene persa ed arriva la vittoria per 15-12 che porta la truppa di Piraccini a quota 29 punti in classifica.



Il tabellino



Lasersoft Riccione - Ribani Castenaso 3-2



Riccione: Moltrasio 8, Gugnali 13, Tallevi 25, Godenzoni 9, Gabellini 13, Paolassini 2, Chistè, Jelenokovic, Agostini L1 N.e. Astolfi, Stefanini L2 All. Piraccini



Castenaso: Gabusi 1, Chiapatti 20, Sartori 1, Zuleta 9, Coco 4, Tripoli 12, Grasso 21, Colle 1, Vitali L1 n.e.: Scarselli, Cesari, Caselli, Coronellu, Correnti. All. Pillastrini