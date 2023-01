Meteo Rimini: arriva il maltempo, a metà settimana neve a quote collnari

Attualità

Rimini

| 17:20 - 15 Gennaio 2023

Neve in Alta Valmarecchia ARCHIVIO.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 15/01/2023 ore 17:00







Una profonda onda depressionaria interessera’ l’area mediterranea nel corso della settimana, con un progressivo afflusso di aria piu’ fredda che determinera’ una diminuzione delle temperature e la possibilita’ di nevicate, prima in Appennino e successivamente fin verso le aree collinari.







Lunedì 16 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che tra pomeriggio e sera si estenderanno in forma sparsa dall’Appennino verso valle. Neve oltre i 1200-1300 metri nel corso della serata.





Temperature: minime in diminuzione nell’entroterra, comprese tra 2 e 4 gradi e in aumento altrove su valori attorno a 6 / 7 gradi. Massime comprese tra i 7 / 8 gradi dell’entroterra e i 12 / 13 gradi delle aree di pianura e costa dove risulteranno in aumento piu’ sensibile per effetto dei venti di Garbino.





Venti: sui rilievi da moderati a forti sud-occidentali con ulteriori rinforzi di burrasca tra pomeriggio e sera. Sulle aree di pianura e costa deboli-moderati tra Sud e Sud-Ovest con rinforzi nella seconda parte di giornata.





Mare: poco mosso.





Attendibilità: alta.





Martedì 17 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: temporanee schiarite al primo mattino, piu’ ampie sulle aree costiere a cui seguira’ un generale aumento della nuvolosita’ su tutto il territorio, associato a precipitazioni diffuse in estensione dai rilievi verso pianura e costa a partire dalle ore centrali di giornata. I fenomeni potranno ò localmente carattere di rovescio, con neve oltre i 1400 metri e tenderanno ad attenuarsi nelle ore serali.





Temperature: minime in calo comprese tra i 3 / 5 gradi dell’entroterra e i 7 / 8 gradi della costa. Massime senza variazioni significative, attorno a 10 / 11 gradi.





Venti: sui rilievi moderati sud-occidentali con rinforzi nella prima parte di giornata, poi in temporanea attenuazione nelle ore pomeridiane e in nuova intensificazione nelle ore serali con raffiche di burrasca. Sulle pianure deboli-moderati meridionali con rinforzi da Sud-Est su costa e mare nelle ore pomeridiane.

Mare: inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento nelle ore pomeridiane, specialmente al largo, fino a mosso.





Attendibilità: alta.







Mercoledì 18 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso o coperto con sporadiche precipitazioni, piu’ probabili nell’entroterra tra mattino e pomeriggio. Neve oltre i 900-1000 metri di quota.





Temperature: minime in diminuzione, probabilmente registrate in tarda serata con valori attorno a -1 / 1 gradi nell’entroterra e comprese tra 3 e 5 gradi altrove. Massime attorno a 3 / 5 gradi nell’entroterra e fino a 8 / 10 gradi altrove.





Venti: sui rilievi moderati sud-occidentali con raffiche di burrasca nella prima parte di giornata e tendenti ad attenuazione a partire dalle ore pomeridiane. Altrove variabili meridionali con temporanei rinforzi.





Mare: da mosso a poco mosso.





Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: condizioni di tempo perturbato tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio con precipitazioni da sparse a diffuse. L’afflusso di aria piu’ fredda in quota potra’ favorire nevicate fino a quote collinari. Tra sabato e domenica contesto variabile. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione, su valori inferiori alla media climatologica del periodo.



