Il riccionese Cricca di nuovo tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, non era mai successo nel talent

Attualità

Riccione

| 16:09 - 15 Gennaio 2023

Il riccionese Cricca ad Amici.

A grande sorpresa ha fatto rientro nella scuola di Amici di Maria de Filippi, a pochi giorni dalla sua eliminazione, il riccionese Giovanni Cricca. Il cantante, nella puntata di domenica 8 gennaio, aveva perso la sfida contro Jore ed era stato costretto ad abbandonare la scuola del talent show. Tuttavia si è ripresentato in studio nell'appuntamento di oggi, domenica 15 gennaio, per una sfida contro Valeria e l'ha vinta. Ha conquistato dunque un nuovo banco della classe.È la prima volta in assoluto che accade una cosa del genere nel programma di Canale 5 che da più di vent'anni viene seguito da giovanissimi e non che si appassionano alla crescita artistica e personale di un gruppo di ragazzi che sogna di sfondare nel mondo della musica o della danza.