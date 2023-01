Matilde Brandi guest star del Top Club di Rimini

Eventi

Rimini

| 15:53 - 17 Gennaio 2023

Venerdì 20 gennaio il Top Club di Rimini ospita una delle più famose soubrette italiane: Matilde Brandi, ballerina e conduttrice televisiva, protagonista nella Compagnia del Bagaglino, ma anche di numerosi programmi Rai e Mediaset come Fantastico, Buona Domenica, Re per una notte, Domenica In. Romana, figlia di una coppia di sammarinesi, Matilde Brandi sarà dunque protagonista sul palco del Top Club per lo show dinner, mentre alle 21 inizierà la cena. A seguire fino a tarda notte il dj set di Max Monti e Sangio, affiancati dal vocalist Alessandro Frate. Ingresso alle 23.30 per il Top Club show dinner per chi non sarà a cena.