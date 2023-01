Basket C Silver, Dulca Angels: a Bertinoro una marcia trionfale (59-11)

Sport

| 13:47 - 15 Gennaio 2023

L'esultanza degli Angels.

La Dulca Santarcangelo vince e convince il quel di Bertinoro (59-11). Una vittoria fuori casa che mancava dalla prima giornata di campionato.

Finalmente coach Bernardi può riabbracciare Rivali da subito protagonista in quintetto a dettare i ritmi di gioco.



Primo quarto in cui l’attacco degli Angels va a pieni giri. Nei primi minuti di gioco gli Angels cercano di incanalare subito la partita nel verso giusto ma la Gaetano Scirea ha la mano calda dalla lunga distanza. Bassi alla fine del quarto realizzerà ben 4 triple. Dopo i primi minuti la partita è punto a punto. Al 5’ c’è l’esordio di Luca Bedetti e la standing ovation dei numerosi tifosi santarcangiolesi non si fa attendere, così come le giocate di Bedo. La coppia Bedetti – Pesaresi dà il cambio di passo alla partita, difatti negli ultimi 5’ del quarto sono ben 20 i punti segnati dagli Angels.



Nel secondo quarto la squadra cara al presidente Fabbri, presente al Palazzetto di Bertinoro, stringe le maglie in difesa. I locali non trovano facilmente la via del canestro e le percentuali al tiro diminuiscono merito l’aggressività della difesa di Bernardi. L’attacco, con i tempi e spazi giusti, regala 25 punti ben costruiti nel corso del quarto che mandano negli spogliatoi per la pausa lunga Santarcangelo sul +21.



Al rientro in campo la storia non cambia, gli Angels impongono il proprio ritmo. Rivali, poi Pesaresi – Bedetti danno spettacolo con passaggi tutto campo e no look. Daniel James inchioda la schiacciata, Mulazzani piazza la tripla con fallo allo scadere dei 24 secondi. Gaetano Scirea nulla può contro la furia degli Angels che strappano una vittoria importante. Il trio Rivali, Bedetti, Pesaresi è ricongiunto. Gli Under trovano il ritmo giusto e Bernardi riesce a ruotare in 12. Otto giocatori in doppia cifra, 11 a referto sui 12 che sono scesi in campo.

Prossimo incontro sabato 21 gennaio alle ore 21.00 al PalaSGR contro Grifo Imola.



Il tabellino

Dulca Santarcangelo: Mulazzani 11, Rossi 10 , James 10, Bedetti 12, Rivali 10, Buzzone 7, Pesaresi 16, Macaru 14, Mari 13, Panzeri 5, Benzi 3



Gaetano Scirea Bertinoro: Torelli 6 Maltoni 9 bassi 18 Benzoni 14 Monticelli 3 Ravaioli 5 zoboli 2, palazzi 2, sovera, coralli, baietta, All. Rustignoli



Parziali 21-30, 34-55, 52-79, 59-111