Vespa contro auto, ferito un ragazzo. L’incidente in centro a Rimini

Cronaca

Rimini

| 12:24 - 15 Gennaio 2023

Un incidente stradale si è verificato, questa mattina (domenica 15 gennaio), all'altezza del civico 34 di via dei Mille, nel centro di Rimini. Sulle cause dello scontro, che ha coinvolto una Vespa e un'auto Peugeot, sono in corso gli accertamenti della polizia locale, chiamata a ricostruire l'esatta dinamica. Dai primi riscontri, l'automobile stava eseguendo una manovra e probabilmente il conducente del ciclomotore non l'avrebbe vista. Nell'impatto il giovane, di circa 25 anni, è caduto a terra riportande lievi ferite. Soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto, è stato trasportato all'ospedale Infermi di Rimini.