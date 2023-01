Volley B, PromoPharma battuta a Montichiari

Sport

Repubblica San Marino

| 09:55 - 15 Gennaio 2023





La PromoPharma torna da Montichiari senza punti ma dopo aver giocato una buonissima partita contro una squadra solida, in chiara lotta per i play-off. “I set sono stati tutti tiratissimi – spiega a fine match Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi. - Il secondo lo abbiamo perso ai vantaggi nonostante in quel set avessimo perso per infortunio Kiva, una delle nostre bande più forti. Considerando che ci siamo presentati in campo senza il secondo palleggiatore Cicconi e senza Morelli, uno dei due liberi, direi che siamo stati bravi a giocarcela alla pari e c’è mancato davvero poco che portassimo a casa almeno un punto. Abbiamo avuto carattere. Lo spirito di squadra c’è e in questo periodo ce la stiamo giocando con tutti. Peccato, solo, non aver mosso la classifica. Adesso abbiamo due settimane di pausa prima dell’inizio del girone di ritorno. Speriamo di recuperare chi è infortunato e poi di continuare a esprimerci a questi livelli”.



Il tabellino



Volley Montichari – PromoPharma 3-1

Montichiari. Tosatto 11, Tonoli 22, Mor 12, N. Zamboni 14, Bonomi 2, Indiani 3, Tononi (L1)m Toajari, Zaniboni 3. M. Zamboni. N.E.: Lumini (L2). Ace 4. Battute errore 13. Muri punto 10. All. Alessandro Piroli.



PromoPharma. Rondelli 6, Caselli 11, Kiva 3, Paganelli 13, Bernardi 10, Benvenuti 17, Bacciocchi (L), Ricci 6, Conti, E. Lazzarini. N.E.: Carigi. Ace 4. Battute errore 18. Muri punto 11. All. Stefano Mascetti.



Arbitri Valerio Rusconi (1°) e Riccardo Faia (2°).



PARZIALI: (25/22 35/33 21/25 25/22)



Classifica. Gabbiano Mantova 39, Arredopark Sommacampagna 28, Querzoli Forlì 26, Volley Montichiari 24, Kema Asola 23, Sab Group Rubicone 23, Ama San Martino in Rio 19, Kerakoll Sassuolo 18, Viadana Volley 18, Planet Group Spezzanese 14, PromoPharma 14, Pietro Pezzi Ravenna 14, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Viadana Volley – PromoPharma San Marino. Sabato 4 febbraio ore 18.30 a Viadana.







Serie D femm/Girone E. Stella Rimini – Titan Services 3 a 0 (25/21 25/14 25/21). Nella partita che avrebbe potuto aumentare le chance di uscire dalla “zona pericolo”, la Titan Services stecca clamorosamente e si arrende alla Stella Rimini subendo un secco 3 a 0. “Abbiamo giocato una brutta partita, con tanti errori – è l’onesta analisi di coach Wilson Renzi nel dopo partita - . Abbiamo lavorato male in battuta e anche in attacco perché abbiamo faticato a costruire e siamo state molto imprecise. Avevo timore per di questa partita perché veniva da un lungo stop e, purtroppo, avevo ragione ad averne. Siamo anche partite bene (7/1 al primo set) ma poi ci siamo perse, soprattutto in ricezione. Nell’economia del campionato questa sconfitta pesa. Ci siamo complicate la vita”.



Titan Services. Tura 11, Ghinelli 1, Menicucci 1, Filippi 1, Esposito 5, Bernardi 2, Rossi 1, Pasolini (L), Casadei 1, Lazzari 2, Ricciotti 10. N.E.: Valentini. All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 31, Figurella Rimini 27, Fulgur Bagnacavallo 25, Junior Coriano 22, Fenix Faenza 22, Longiano Volley 20, Idea Volley Santarcangelo 19, Unica Volley Rimini 18, Titan Services 10, Viserba Volley 8, Stella Rimini 8, Teodora Ravenna 6, Forlì 0.





Prossima partita. Titan Services – Portuali Ravenna. Sabato 21 gennaio ore 18.30 a Serravalle.







Nella foto Marco Rondelli, capitano della PromoPharma.