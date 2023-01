Basket C Silver, EA Titano: squillante vittoria contro Spoleto (86-61)

Sport

Repubblica San Marino

| 09:45 - 15 Gennaio 2023

Dini autore di 24 punti.



Fantastici Titans con Spoleto. L’ultima gara del girone d’andata coincide con una bella vittoria per l’EA Titano, che chiude sul +25 con l’Atomika Spoleto dopo un match decisamente di buon livello. Dopo il batti e ribatti del primo quarto, è un crescendo continuo per i biancazzurri, che chiudono così l’andata al terzo posto con 20 punti, frutto di dieci vittorie e quattro sconfitte. Nel match con gli umbri brillano Gamberini e Dini, che fanno registrare 27 e 24 punti.



LA PARTITA. Al pronti-via ecco il 5-0 di Landrini, con l’EA però subito pronta a ribaltare il match con un contro-parziale di 8-0. Il primo quarto non ha padrone, le squadre si sorpassano spesso e volentieri. Spoleto avanti sul 10-13, poi ancora sul 15-16 per l’ultima volta nel match. Dini è incontenibile (13 in 10’), i Titans mettono punti a referto con continuità e al 10’ il tabellone del Multieventi segna 22-20.



Nel secondo parziale è Gamberini a prendere il testimone a livello di punti segnati, con Raschi a regalare assist in quantità e con la gara che svolta con un 8-0: da 26-26 a 34-26 al 15’. Spoleto prova a reagire con Razzi, ma all’intervallo il timone del comando ce l’hanno i Titans (43-34).



Di ritorno dagli spogliatoi è l’uno-due folgorante di Palmieri e Fusco, con due triple, a lanciare i nostri sul 49-34. È il primo vantaggio veramente consistente della gara e i Titans sono bravi a mantenerlo e a provare ad aumentarlo. Dini torna a segnare e al 26’ è addirittura 62-39, con partita decisamente in mano, a questo punto.



Dini deve uscire per un taglio ma è già a quota 24, i Titans intanto tengono bene il vantaggio al 30’ anche se Spoleto prova ad accorciare (67-50). Nel quarto periodo sono altri 12 punti di Gamberini a chiudere ogni discorso, i biancazzurri dilagano e chiudono su un significativo 86-61.



Il tabellino





EA TITANO – ATOMIKA SPOLETO 86-61



TITANO: Borello, Palmieri 10, Gamberini 27, Macina 4, Fusco 13, Frattarelli 5, Guida, Dini 24, Raschi 3, Zanotti. All.: Rossini.



SPOLETO: M. Luzzi, D. Luzzi 2, Di Titta 8, Tardocchi 9, Gauzzi 10, Landrini 8, Sartini 2, Tini 4, Razzi 18. All.: Godino.



Parziali: 22-20, 43-34, 67-50, 86-61.