Voleva fare regalo al figlio e ruba le carte dei Pokemon

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 08:49 - 15 Gennaio 2023

Carte Pokemon.

Ha cercato di rubare sei confezioni di carte dei Pokemon per regalarle al figlio. Il fatto si è verificato all'Iper Romagna Center di Savignano sul Rubicone. Un 30enne residente a Rimini, è stato scoperto e bloccato dalle guardie giurate che lo hanno trattenuto, prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri. L'uomo ha tentato di divincolarsi dalla presa, per scappare, e così facendo ha trasformato la contestazione a suo carico da tentato furto in rapina impropria. Con questa accusa ieri mattina si è presentato davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto. Dovrà restare ai domiciliari fino alla direttissima di giudizio. Il 30enne ha sottolineato di essere stato tradito dal desiderio di voler fare un regalo al figlio.