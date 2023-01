Due cadaveri in strada nel Riminese, ipotesi omicidio suicidio

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:41 - 14 Gennaio 2023

Il luogo della tragedia.

Due corpi senza vita sono stati trovati oggi pomeriggio (sabato 14 gennaio) a Bellaria Igea Marina, nel parcheggio di via San Mauro, all'angolo di via Rossini e all'altezza dell'Istituto Giordano. Appartengono a un uomo di 82 anni e una 71enne, di San Mauro Pascoli. Dalle prime ricostruzione i due deceduti, che non sarebbero marito e moglie, si sono dati appuntamento al parcheggio - sono arrivati entrambi con la propria auto - e l'incontro è finito in tragedia. L'uomo ha sparato con una pistola e poi con la stessa arma si sia tolto la vita. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Carabinieri e la polizia locale.





E' attesa che venga disposta l'autopsia sui corpi delle due persone decedute. Sul posto anche i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri del Reparto operativo di Rimini cui sono affidate le indagini per fare luce sulla vicenda. La dinamica dei fatti - avvenuti poco dopo le 16 - è ancora da chiarire, ma vi sarebbero dei testimoni.

In base alle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe sceso dalla macchina, avrebbe sparato alla donna e poi, tornato in auto, si sarebbe ucciso. Le vittime pare che non fossero sposati ma avessero comunque una relazione: i due si sono incontrati a Bellaria Igea Marina davanti all''Istituto Giordano', dove erano arrivati entrambi con le rispettive auto.