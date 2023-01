Meteo: irrompe l'inverno, in arrivo freddo e neve Il nostro territorio sarà interessato dal maltempo e con neve a quote via via più basse

Attualità Rimini | 15:58 - 14 Gennaio 2023 Arriva aria artica sull'Italia: anche il territorio riminese coinvolto CENTRO METEO EMILIA ROMAGNA. Il vero inverno è in arrivo sul riminese. Da lunedì 16 gennaio infatti il nostro territorio sarà interessato da una fase caratterizzata da maltempo e da temperature che scenderanno progressivamente sotto le medie del periodo.



"Sarà il primo colpo di questo inverno, con progressivo afflusso di aria più fredda di origine artica, che determinerà un generale calo termico", evidenzia Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna. Lunedì 16 e martedì 17 gennaio precipitazioni significative per contrastare la siccità, quota neve alta: oltre i 1400 metri lunedì, 1200 metri il giorno successivo. I fiocchi bianchi riguarderanno dunque solo l'Appennino. Dopo un mercoledì (18 gennaio) variabile, giovedì (19 gennaio) le temperature scenderanno sotto la media del periodo e si verificheranno nevicate a quote medio basse: "Al momento è impossibile dire se la neve potrà scendere sotto i 400 metri. È una situazione da monitorare giorno per giorno". Ma le probabilità sono significative.

