San Marino: ancora code ai benzinai, prezzo sotto all'euro e mezzo a litro

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:20 - 14 Gennaio 2023

Archivio.

Prosegue a San Marino, in attesa di un provvedimento del governo che armonizzi i prezzi dei carburanti a quello dell'Italia, l'afflusso di automobilisti delle province di Rimini e di Pesaro Urbino per andare a fare benzina nei distributori della Repubblica del Titano. Come avviene dall'inizio dell'anno i benzinai, infatti, fanno affari d'oro con file per fare il pieno a San Marino dove il prezzo medio per litro si aggira fra 1,45 e 1,50 euro.



A differenza di altri paesi esteri confinanti con l'Italia, si tratta però di una situazione temporanea perché come già successo ad esempio nel 2016, il Governo sammarinese presto adeguerà i prezzi e le accise. La differenza resterà, ma sarà minima, dovuta al fatto che fra Italia e San Marino c'è un punto percentuale di differenza sull'Iva.