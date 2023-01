Team dell'Alberghiero di Novafeltria al concorso 'Cooking Award'

Attualità

Novafeltria

| 15:06 - 14 Gennaio 2023

I tre studenti con lo Chef e la sfoglina.

Presentare una ricetta che valorizzi la pasta fresca tra tradizione e innovazione è il compito di tre studenti dell’indirizzo Enogastronomico Tonino Guerra di Novafeltria, uno Chef e una sfoglina, pronti a rappresentare la cucina della Valmarecchia al concorso “Cooking Award” presso l’IIS Vergani Navarra il 17 gennaio. Il team, coordinato dal professore Raffaele Rossi, sarà composto dagli studenti Federica Caiazzo, Andrea Marchetti, Eleonora Trombetta, dallo chef Nicola Santolini del Ristorante Radici di Secchiano di Novafeltria e da Maria Grazia Lazzaretti dell’Associazione Rovicando, con il ruolo di sfoglina. Presenteranno una ricetta che porterà un piatto della tradizione inserito in una pasta ripiena, il raviolo al tuorlo d’uovo cremoso con coniglio in porchetta della Valmarecchia.



Così l’indirizzo enogastronomico e ospitalità alberghiera intende valorizzare le eccellenze culinarie del territorio, condividendo esperienza e competenza con le realtà imprenditoriali locali e le Associazioni. A tal fine sono diverse le attività in calendario, prima tra tutte la realizzazione di corsi serali di formazione rivolti a tutti, giovani e adulti. In particolare nel mese di febbraio inizieranno nuovi corsi di cucina e il corso di aspirante sommelier organizzato dall' ASPI (associazione sommellerie professionale italiana). Per informazioni, programmi dettagliati e modulo per le iscrizioni è possibile consultare il sito dell’Istituto e la pagina facebook.