Calcio Eccellenza, penalizzazione di un punto per il Cattolica. Ora è terzultimo da solo

| 21:15 - 13 Gennaio 2023

L'ex tecnico del Cattolica Simone Lilli.

Penalizzazione di un punto al Cattolica Calcio da scontare nell'attuale campionato e sanzione di un mese e 15 giorni di inibizione per il Francesco Colucci - all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società SSDRL MARIGNANESE CALCIO, ora denominata SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 S.G. - e 200 euro di ammenda.

E' la sanzione – non appellabile – inflitta al Cattolica Calcio in ordine alla vertenza economica aperta dal tecnico Simone Lilli, esonerato il 30 novembre, per la riscossione degli stipendi non percepiti nella stagione 2021-2022. La Commissione Accordi Economici ha riconosciuto le ragioni del ricorrente.

In virtù di questa sanzione il Cattolica scende al terzultimo posto in classifica in solitudine a 10 punti e nel prossimo turno se la vedrà cin trasferta sul campo del Del Duca ultimo insieme al Valsanterno a quota 9.