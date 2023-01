Basket C Silver, Dulca Santarcangelo: ritorna Luca Bedetti. Per lui contratto triennale

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:43 - 13 Gennaio 2023

Luca Bedetti.



Ci si poteva aspettare di tutto, ma la sorpresa di vedere Luca Bedetti in maglia gialloblù era davvero difficile da pronosticare. Invece qui a Santarcangelo i sogni molto spesso diventano realtà, ed è così che la Dulca Angels Santarcangelo è orgogliosa di comunicare di aver raggiunto un accordo triennale con l’ala di 193 cm Luca “Bedo” Bedetti.



Bedo rispecchia e ha sposato in pieno il progetto Angels basato sui giovani locali e in campo sulla grinta, orgoglio e cuore. Luca è in ripresa dall’infortunio al ginocchio occorso nelle ultime gare della stagione scorsa a Senigallia, si allenava già da un mese con i ragazzi di Coach Massimo Bernardi, quindi la società ha pensato al suo inserimento per il miglioramento della squadra e per un suo graduale ritorno al cento per cento nell’attività.



LA CARRIERA La carriera di Luca Bedetti non ha bisogno di presentazioni, dal 2009 al 2012 è assoluto protagonista con Eugenio Rivali e Luca Pesaresi a Santarcangelo con la storica cavalcata che porta gli Angels vincendo due campionati dalla DNC alla DNA, poi passa a Ravenna dove centra un’altra promozione dalla B alla LegaDue.

Nella stagione 2015/16 con gli Angels in Serie B, Luca ritorna ed è top scorer con 17 punti ad allacciata di scarpe, prestazioni che gli valgono la chiamata di Cento con cui per due anni è ai massimi vertici della Serie B. Dopo il passaggio a Pescara nel 2017/18, Luca torna a Rimini due stagioni per l’ambizioso progetto di RBR dove vince un altro campionato portando Rimini in Serie B. Recentemente ha vestito le maglie di Palermo e l’anno scorso appunto di Senigallia.



Luca ritroverà a Santarcangelo due grandi amici come Eugenio Rivali e Luca Pesaresi con cui ha condiviso gioie in campo tra Santarcangelo e Rimini e fuori.

Il suo esordio è previsto per domani sera alle ore 18.30 a Gaetano Scirea Bertinoro.

Vestirà la maglia #11