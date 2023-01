Accoltellò il giardiniere per gelosia: la Procura chiede 16 anni di carcere

Cronaca

Rimini

| 16:30 - 13 Gennaio 2023

Il luogo dell'accoltellamento.

Sedici anni di carcere per omicidio volontario: è la pena richiesta dalla Procura per il 51enne filippino Antonio Rapisura. Difeso dagli avvocati Alessandro Petrillo e Monica Rossi, è accusato di aver assassinato Galileo Landicho, giardiniere di 74 anni, accoltellato la sera del 21 novembre 2021 alla stazione di Rimini mentre aspettava il pullman. Omicidio volontario e premeditato, l'ipotesi di reato. Rapisura avrebbe ucciso per quelle che riteneva esplicite avances nei confronti della moglie da parte di Landicho. Secondo la difesa invece fu omicidio preterintenzionale quindi non volontario per cui la pena andrebbe ulteriormente ridotta oltre lo sconto previsto per il rito abbreviato. La sentenza è prevista per il 7 marzo.