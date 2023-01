Basket in carrozzina B, NTS Riviera Rimini ospita I Bradipi Circolo Dozza

Sport

Rimini

| 16:30 - 13 Gennaio 2023

E' davvero difficile da dimenticare il terzo turno di andata di campionato sia per la prova di altissimo livello offerta da NTS Riviera Basket Rimini con tanta determinazione e volontà, sia per la beata ingenuità con la quale si è lasciata sfuggire la roulette del supplementare nel quale, stanchezza permettendo, avrebbe avuto una chance per conservare la vetta della classifica. Così NTS Riviera Basket condivide la scomoda seconda piazza con la Pol. I Bradipi Circolo Dozza che sabato 7 gennaio ha avuto la meglio senza fatica per 75 a 20 sulla volenterosa Livorno.



Seconda posizione da confermare già domenica 15 gennaio alle 15:00 quando sarà ancora il campo della Palestra CARIM di via Cuneo 11 di Rimini a determinare la gerarchia del girone B poiché saranno proprio I Bradipi Circolo Dozza di Bologna a fare visita forti di una compagine ben rodata, le cui punte di diamante sono il ben noto Ahmethodzic e Mordenti e, da quest'anno, anche rinforzata dagli ex Gardini e Molaro. Si tratterà di gara vera da giocare alla pari con gli amici bolognesi che hanno le carte in regola per ambire ai playoff e certamente non faranno sconti.