Basket D, la leader Tigers al giro di boa a Russi

Repubblica San Marino

| 16:11 - 13 Gennaio 2023

Giacomo Zannoni.

Fast Coffee Tigers arriva all’ultima gara di questa prima fase di serie D (girone D) con il ragguardevole ruolino di marcia di 11 vittorie e due sconfitte.

La formazione allenata da coach Michele Amadori è in testa alla classifica, a 22 punti, a braccetto di Artusiana Forlimpopoli, con la quale i Tigers hanno vinto entrambi gli scontri diretti. I Tigers verranno ospitati dal Basket Russi, palla a due ore 21:00.



Con la vittoria i ragazzi di coach Amadori arriverebbero definitivamente primi nel girone, mentre i padroni di casa sono matematicamente quinti, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. In caso di vittoria, i Tigers chiuderebbero al primo posto questa prima fase. In caso di sconfitta e contemporanea vittoria di Forlimpopoli, dovranno accomodarsi al secondo posto. In caso di ko per entrambe, in virtù degli scontri diretti Fast Coffee Villanova resterebbe al primo posto.



Il regolamento prevede ora una seconda fase con le prime due di ogni girone, a formare concentramenti da otto squadre: la prima e la terza di ogni girone saranno inserite nello stesso concentramento, e così la seconda e la quarta. Ogni squadra si porterà dietro i punti ottenuti nella prima fase con la squadra del proprio girone.



A Russi, i biancoverdi dovranno ancora fare a meno della guardia titolare Filippo Guiducci (scavigliato, ne avrà per un po’) e di Pietro Ballarini. Nonostante sia parecchio acciaccato, l’esterno A. Buo dovrebbe essere della partita. I Tigers ci tengono a terminare bene questa fase. A partire dal capitano, Giacomo Zannoni, saldamente al comando della classifica dei marcatori del girone. 340 punti per l’ala biancoverde, alla media di 28.3, high score 44.



Terzo posto per il compagno di squadra Matteo Polverelli: 209 punti, 16.1 di media, 30 l’high score per “Polve”.







“Sarà una gara fisica, giocheremo in un campo difficile e per strappare il foglio rosa dovremo fare una bella prestazione, soprattutto in difesa. – presenta la sfida il coach delle Tigri, Michele Amadori – Come la scorsa partita, avremo anche domani qualche problema di roster, non potrà infatti essere presente Rossi e sarà ancora fermo ai box Filippo Guiducci, ma per fortuna riusciamo a recuperare i due fratelli Tommaso e Federico.



Dobbiamo tenerci stretta la prima posizione, è importante dare un segnale alle squadre che incontreremo nella prossima fase: la mentalità vincente è una delle chiavi per arrivare in fondo e dobbiamo dimostrare di averne da vendere”.