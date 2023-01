Calcio RSM, La Fiorita: arrivano Arrigoni, Abouzziane e Lago

Sport

Repubblica San Marino

| 16:06 - 13 Gennaio 2023

Sami Abouzziane.



Con la squadra ferma ai box per il turno di riposo, in attesa dell’avvio del girone di ritorno, la dirigenza gialloblù è al lavoro sul mercato per andare ad aggiungere qualche tassello alla rosa, allo scopo di confermare, e possibilmente migliorare, quando ti buono fatto nella prima parte di stagione.



Il primo rinforzo è per la difesa, reparto che in questi mesi ha subito un paio di gravi infortuni. Dal Pennarossa arriva Nicholas Arrigoni: il difensore, classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena e ha militato in Serie D, Eccellenza e Prima Categoria nelle fila di Romagna Centro, Sampierana e Due Emme 1992, prima di approdare al Campionato Sammarinese dove, oltre alla maglia della formazione di Chiesanuova, ha vestito, nelle ultime quattro stagioni, quelle di Murata e Folgore.



Gli altri innesti sono due ritorni: dopo l’esperienza estiva in Champions League, tornano a indossare i colori gialloblù il centrocampista offensivo Sami Abouzziane e l’attaccante Ramiro Lago, che nella prima parte di stagione hanno militato rispettivamente nelle fila di Torconca e Domagnano.



Tre nuove frecce all’arco del tecnico Thomas Manfredini che potrà disporne già dalla sfida di sabato 21 gennaio contro il Cailungo.