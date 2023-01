Basket C Silver, al Multieventi arriva la cenerentola Spoleto

Sport

Repubblica San Marino

| 16:00 - 13 Gennaio 2023



E' l’Atomika Spoleto l’avversario di turno dell’EA Titano in quest’ultima giornata del girone d’andata. Domani al Multieventi, con palla a due alle 18, i biancazzurri sfideranno l’ultima della classe, che fin qui ha raccolto due vittorie a fronte di undici sconfitte. Attenzione però, perché uno di questi successi è arrivato proprio nell’ultimo turno (65-52 su Ascoli), segno di un 2023 cominciato nella maniera migliore.



Anche i Titans sono reduci da un bel successo a Falconara. Coach Rossini, cosa ti rimane di quella partita?

“La premessa, doverosa, è che riprendere dopo la sosta non è mai facile e noi nei primi due quarti a Falconara abbiamo avuto bisogno di cavarci un po’ di ruggine. Poi però siamo venuti fuori bene, affiancando all’attacco anche una difesa più solida. I punti segnati tra primo e secondo tempo sono stati gli stessi, 39. Quelli subiti, invece, sono passati da 41 a 21. Una buona vittoria”



Come sta la squadra?

“Con Spoleto sarà assente Kevin Riccardi, per il resto tutti a posto. Siamo pronti ad affrontare questa sfida che segnerà il termine del girone d’andata”



Qual è la tua valutazione su Spoleto?

“Squadra giovane e che fa della difesa aggressiva il suo marchio di fabbrica. È la loro arma migliore e a questo dovremo fare tanta attenzione. Occhi aperti, anche perché alla ripresa del campionato hanno vinto e dunque si trovano in un buon momento. Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso, proseguire nel nostro cammino per ottenere un altro buon risultato”.