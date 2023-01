Calcio Promozione E: Bullini entra e decide, Verucchio espugna 2-0 Bellaria

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:02 - 15 Gennaio 2023

Un undici del Bellaria.



Bellaria - Verucchio 0-2



BELLARIA: Gordii, Alvisi, Grossi, Buda (35' st Ceccarelli), Zanotti, Fusi (12' st Marchini), Giornali (29' st Paganelli), Chiussi (37' st Busiello), Vitali, Galassi, Gabrielli (9' st Fabbri). A disp. Barbieri, Ermeti, Mazzarella, Cocco.

VERUCCHIO: Starna, Celli (45' st Fabbri), Genghini A., Genghini L., Renzi, Colonna, Semprini (1' st Sacco St.), Sebastiani (1' st Bullini), Berluti (4' st Sacco Si.), Indelicato, Sancisi (12' st Pavani). A disp. Cignini, Girometti, Guarino, Amati. All. Guerra.



ARBITRO: Cortese di Bologna.

RETI: 1' st e 44' st Bullini.

AMMONITI: Gabrielli, Alvisi, Genghini A., Busiello.

ESPULSI: Fusi (dalla panchina).



BELLARIA Il Verucchio espugna il Nanni grazie a una doppietta di Bullini, con il Bellaria brillante nel primo tempo, ma poi incapace di reagire al gol subito a inizio ripresa. Parte bene il Verucchio, al 1' Andrea Genghini da sinistra serve Indelicato, ex di turno, che al volo chiama il portiere alla parata in due tempi. Al 6' Vitali dal fondo serve a rimorchio Gabrielli, che però strozza il tiro, sprecando un'occasione favorevole. Al 20' scambio tra Galassi e Alvisi, cross dalla destra sul secondo palo per Vitali, che di testa centra il montante. Al 31' ancora il Bellaria con Alvisi, tra i migliori, Starna si salva in due tempi. Al 41' Buda dal vertice destro dell'area crossa per Giornali, che da due passi alza la mira di testa. A inizio ripresa Verucchio in vantaggio: Sancisi verticalizza per il neo entrato Bullini che infila Gordii in uscita con un preciso diagonale. Al 76' scambio sulla destra tra Bullini e Indelicato, cross al centro, Grossi si rifugia in corner. Al 78' Gordii blocca il tentativo di Andrea Genghini da fuori area. Nel finale i rosanero trovano il raddoppio: Indelicato ruba palla ad Alvisi a centrocampo e si invola, palla a Bullini che sull'uscita del portiere infila con un rasoterra.