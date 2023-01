Calcio Promozione: Novafeltria, tris al Bakia (3-0). Collini firma una doppietta

Sport

Novafeltria

| 16:50 - 15 Gennaio 2023

L'undici iniziale del Novafeltria.



Novafeltria - Bakia Cesenatico 3-0



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani (22' st Pasolini), Castellani, Foschi, Rinaldi, Frihat (22' st Alpino), Baldinini (44' st Ceccaroni), Collini, Toromani (22' st Fabbri D.), Vivo (22' st Radici). A disp. Cappella, Bindi, Valdifiori, Menicucci. All. Giorgi.

BAKIA CESENATICO: Fabbri M., Corradini (1' st Ugone), Bandieri, Fiaschini, Fall, Bocchini (17' st Urban), Mazzarini, Qatja (34' st Carrozzo), Lorenzini, Grassi (17' st Boschetti), Ronchi (17' st Boschi). A disp. Roverelli, Opizzi, Polini, Ravegnini. All. Faedi.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 7' pt Collini, 21' pt Soumahin, 47' st Collini.

AMMONITI: Frihat.

NOTE: angoli 3-2, recupero 1' pt e 5' st.



SECCHIANO Il Novafeltria inizia il 2023 con una convincente vittoria casalinga, con la firma di Collini, autore di una doppietta. Gialloblu in vantaggio al 5': il Bakia perde palla a centrocampo e subisce la ripartenza finalizzata da Collini. Due minuti dopo Bakia vicino al pareggio su calcio d'angolo, con un colpo di testa di Lorenzini alto sopra la traversa. Il Novafeltria sfiora il bersaglio con Frihat e Toromani, poi al 21' trova il raddoppio: cross di Toromani, Baldinini di testa impegna Matteo Fabbri alla respinta, tap-in vincente di Soumahin. A inizio ripresa il Bakia sfiora il gol con una punizione di Bocchini respinta dalla traversa, al 52' è invece Collini a sprecare una buona occasione su assist di Castellani, tra i migliori in campo. Al 69' Qatja serve Lorenzini, la cui conclusione è bloccata da Golinucci. Nel recupero arriva il tris del Novafeltria: al 92' Pasolini pennella per Collini che di testa firma la personale doppietta.