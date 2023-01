Campionato RSM: La Fiorita a riposo, occasione per le inseguitrici

Sport

Repubblica San Marino

| 13:55 - 13 Gennaio 2023





È un torneo sempre più avvincente quello di Campionato Sammarinese BKN301 che domani prevede il quindicesimo turno. La Fiorita, attuale capolista, osserverà il turno di riposo e sarà dunque ghiotta l’occasione per le inseguitrici per accorciare il divario.



La partita senza dubbio di cartello è Cosmos-Tre Fiori, prevista per domenica alle ore 15:00 sul campo di Montecchio. Un potenziale successo dei gialloblu di Andy Selva li porterebbe al primo posto a pari punti con la squadra di Montegiardino mentre una vittoria della squadra di Nicola Berardi farebbe balzare i gialloverdi addirittura al primo posto con una lunghezza di vantaggio sulla Fiorita. Partita dunque tutta da seguire con due squadre reduci da ottimi periodi di forma: il Tre Fiori nell’ultimo turno ha interrotto la sua striscia di vittorie consecutive con il pari contro la Fiorita mentre il Cosmos – che numeri alla mano ha la miglior difesa ed il miglior attacco - si è imposto largamente nel derby di Serravalle contro la Folgore.



Potrà inserirsi nella lotta alla vetta anche la Virtus, altra squadra in grande forma e a sole quattro lunghezze dalla capolista. I neroverdi di Luigi Bizzotto vengono da due successi consecutivi e sabato affrontano un Pennarossa orfano della vittoria da quasi quattro mesi (ultimo successo in campionato datato 17 settembre, 4-0 alla Folgore). Altra squadra che cerca punti preziosi per la scalata è il Tre Penne, attualmente quinto con cinque lunghezze di ritardo dalla Fiorita. La squadra di Ceci è tornata alla vittoria nell’ultimo turno, cancellando le due sconfitte consecutive di dicembre scorso. Per i biancoazzurri di Città, in campo domenica alle 15 a Domagnano, c’è il Faetano reduce da due stop che gli hanno fatto perdere terreno e che l’hanno relegato attualmente al settimo posto con 16 punti.



Nel programma di sabato in campo anche la Libertas, attualmente al sesto posto con 18 punti, che se la vedrà con il San Giovanni. I granata di Floriano Sperindio non perdono da quattro turni (due vittorie e due pari, nell’ultimo turno spettacolare 3-3 al novantesimo e in dieci uomini con il Murata) mentre per i rossoneri di Tognacci il successo manca proprio da quattro giornate.



Negli anticipi del sabato previsti anche la sfida tra Fiorentino e Folgore: i rossoblu di Malandri sono sì al penultimo posto del girone ma sono reduci da tre risultati utili consecutivi; buon periodo anche per la Folgore che nonostante la sconfitta per 4-0 contro il Cosmos nell’ultimo turno hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro. Chiude il programma del sabato la gara tra Juvenes-Dogana e Cailungo: la squadra di Manuel Amati scende in campo per la prima volta nel 2023 causa riposo nello scorso turno e vuole riscattarsi dopo le due sconfitte nelle ultime due gare dell’anno che la vedono al dodicesimo posto; due pareggi consecutivi invece per i rossoverdi di Protti, con solo una lunghezza di distanza proprio dalla Juvenes-Dogana.



Tra i posticipi della domenica in campo anche Domagnano e Murata. I lupi giallorossi vengono da tre risultati utili consecutivi, con la bella vittoria per 4-1 sul Faetano nell’ultimo turno; è crisi invece per i bianconeri, fermi all’ultimo posto e reduci da ben nove sconfitte di fila.

Ricordiamo infine che tutte le gare saranno visibili gratuitamente in diretta streaminng sulla piattaforma on-line Titani.tv