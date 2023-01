Cattolica, arrivano spazi sosta gratuiti per donne incinte e genitori con bebè

Attualità

Cattolica

| 13:45 - 13 Gennaio 2023

Segnaletica stallo rosa.





Il Comune di Cattolica si è aggiudicato 12.000 euro di contributi statali per gli "Stalli rosa", le aree parcheggio riservate alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza, o dei genitori con figli fino a due anni. Parte della somma finanzierà anche la gratuità dei posti sulle strisce blu per le persone con difficoltà motorie, già realizzati o da realizzare. Nel dettaglio, tramite il contributo ricevuto, pari a 500 euro per ciascuno stallo, se ne prevedono dodici così suddivisi: 2 parcheggi in Piazza De Curtis (lato monte); 3 stalli in Piazza Berlinguer (area centro commerciale Diamante); 1 posto in Via Garibaldi interna (retro ufficio postale); 3 parcheggi in Via del Partigiano e Carpignola (area ex VGS); 1 stallo in Via Bandiera (nei pressi della scuola dell'infanzia); 1 in Via Primule (nei pressi della scuola elementare e nido); 1 posto in Via Germania. Le restanti somme, per 6.000 euro, serviranno a garantire la gratuità della sosta sulle strisce blu per i veicoli guidati da persone con ridotta o inibita capacità motoria quando le aree di parcheggio loro riservate siano già occupate.



“Una bella notizia – sottolinea l’assessore alla polizia municipale, Claudia Gabellini – per le persone più fragili, con disabilità, le donne in gravidanza e le famiglie con bambini piccoli. La raccogliamo con soddisfazione per lo sviluppo delle azioni di accessibilità e sostenibilità".