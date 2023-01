Casteldelci, il ponte sulla Sp76 chiuso per cinque giorni Per effettuare verifiche sulla struttura, come informa l'amministrazione comunale

Attualità Casteldelci | 13:21 - 13 Gennaio 2023 Foto di repertorio.

Il ponte sulla Strada Provinciale 76 che collega a Casteldelci capoluogo sarà chiuso per cinque giorni, a partire dalla prossima settimana: lo comunica in una nota l'amministrazione comunale.



Si parte lunedì 16 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. Da martedì 17 gennaio a venerdì 20 gennaio (compresi) il ponte sarà interdetto al traffico dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.









