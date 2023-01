Rocambolesco incidente in viale Milano a Riccione. Auto si ribalta: un ferito

Cronaca

Riccione

12:48 - 13 Gennaio 2023

La Jeep ribaltata su un fianco.

Alle dodici circa di oggi (venerdì 13 gennaio) si è verificato un rocambolesco incidente a Riccione, in viale Milano, tra una Volvo e una Jeep. Da una prima ricostruzione, la Volvo, con a bordo una coppia, si è immessa da viale Spontini in viale Milano, scontrandosi lateralmente con la Jeep, che a seguito dell'impatto si è ribaltata: il conducente, un giovane, ha riportato ferite fortunatamente lievi. La dinamica precisa è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto assieme ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area in cui è avvenuto l'incidente, e il personale del 118, che ha preso in consegna il giovane ferito, trasportandolo all'ospedale Ceccarini per gli accertamenti medici. La strada è stata chiusa per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso.