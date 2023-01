Nasce sezione Valmarecchia di Azione: 'Turismo green e tutelare bellezza paesaggio tra le priorità'

Attualità

Rimini

| 15:36 - 13 Gennaio 2023

Andrea Baldinini.



Azione ha da oggi una sezione in Valmarecchia: il referente è Andrea Baldinini, che invita gli interessati a entrare a far parte del movimento (info valmarecchia.azione@gmail.com).



La proposta politica di Azione in Valmarecchia è "ispirata ai valori del liberalismo sociale, democratico ed europeista, mediante una chiarezza valoriale-programmatica che si oppone con forza a sovranismi e populismi da qualsiasi parte provengano".



Per ciò che concerne la Valmarechia, quattro sono le chiavi indivudate: salute, turismo, connettività e viabilità. "In campo sanitario, riteniamo di dover incidere principalmente sulla qualità delle prestazioni di primo soccorso, sulla vivibilità delle strutture di lungodegenza per i nostri anziani, sui tempi di attesa per le visite specialistiche in campo poliambulatoriale".



Per il turismo, parola d'ordine è "green": "La bellezza paesaggistica, la storia, la cultura e l’enogastronomia del territorio andrebbero rivalorizzate".



Riguardo la viabilità, Valmarecchia in Azione chiede interventi sugli snodi chiave della Marecchiese, ma anche interventi decisi sul trasporto pubblico e rendere pedonali i centri storici. "Tutti i punti, dunque, hanno l’obiettivo di portare ad una riduzione dello spopolamento dei nostri paesi e borghi storici, rendendoli attrattivi per le nuove generazioni e per le famiglie che vogliono tornare a popolare questi nostri territori", chiosa la nota.