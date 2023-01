Weekend di visite guidate: ecco tante bellissime occasioni per questo weekend

Eventi

Rimini

| 12:21 - 13 Gennaio 2023

Il Tempio Malatestiano.

Una passeggiata fra gli stucchi dorati e i palchi del teatro ottocentesco progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, oppure alla scoperta di uno dei monumenti più importanti del Rinascimento italiano. dove arte e religione, storia e filosofia si intrecciano svelando lo splendore di Rimini in epoca malatestiana. E ancora fare una camminata nella natura all'interno dell'area archeologica da poco riqualificata del ponte romano di San Vito, da anni oggetto di diverse “diatribe” sul fatto se sia o non sia il ponte di Giulio Cesare, quello del famoso “il dado è tratto”.

Sono queste alcune delle proposte di scoperta che offre la città di Rimini durante questo weekend, un’immersione nella storia che inizia con preludio d’eccezione aperto a tutti con la rievocazione storica dal titolo “49 a.C: Cesare ad Ariminum” che si terrà sabato 14 gennaio in centro storico. Si tratta di un evento in rievocazione di quello che fu il discorso di Giulio Cesare nel Foro di Rimini (attuale piazza Tre Martiri) subito dopo avere passato il Rubicone nel gennaio del 49 a.c. Per l’occasione i legionari in costume invaderanno il centro storico di Rimini, partendo dalla piazza sull’acqua davanti al ponte di Tiberio, dove si esibiranno in addestramenti militari, per poi sfilare lungo corso di Augusto fino Piazza Tre Martiri dove si svolgerà la cerimonia con lettura della Locuzione di Cesare.





domenica 15, 22, 29 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Per prenotazioni clicca qui Info 0541.793879



domenica 15 gennaio 2023

Rimini, Tempio Malatestiano

Rimini Malatestiana – con visita al Tempio Malatestiano e al Muso della Città

Il Tempio Malatestiano è un monumento straordinario, in cui arte e religione, storia e filosofia, si intrecciano armoniosamente, svelando la complessità del Rinascimento e lo splendore di Rimini in epoca malatestiana.

Nel corso della visita guidata si toccheranno momenti significativi della sua storia, a partire dalla presenza dei frati francescani e alla chiamata di Giotto per la decorazione dell’edificio.

Parte fondamentale del racconto sarà l’illustrazione del periodo malatestiano, quando Sigismondo Pandolfo Malatesta, chiamò a Rimini artisti di chiara fama, quali Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Agostino di Duccio, Matteo de' Pasti.

La passeggiata culturale proseguirà poi al Museo della Città, dove si visiterà la sezione malatestiana, che racchiude preziose testimonianze d'arte, quali la Pietà di Giovanni Bellini, le medaglie con Sigismondo e Isotta e il polittico di Domenico Ghirlandaio.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Costo 13 Euro a persona (+ 5 Euro per il biglietto di ingresso al Museo della Città).

Luogo di incontro: Tempio Malatestiano, ore 15.30 E’ necessario prenotarsi qui o al 333.7352877

Info: 0541 793781





domenica 15 gennaio 2023

di fronte alla chiesa - San Vito, Rimini

Rimini City tour: Rimini City Tour: Visita guidata all'area archeologica di San Vito

Una passeggiata nella natura all'interno dell'area archeologica del Ponte di San Vito con la guida Cristian Savioli che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell'area archeologica, recentemente riqualificata, raccontando la storia del ponte romano e del torrente Uso ed alcuni aneddoti e curiosità sulla zona e sul ponticello militare relativo alla seconda guerra mondiale presente nell'area. Oltre ai resti del ponte si potrà ammirare anche la sua quercia, e, a seguire, è prevista una visita alla chiesa di San Vito e Modesto.

La partenza del tour è prevista alle ore 9:00 dalla Chiesa San Vito. A pagamento: € 12,00 adulti; € 8,00 bambini 6- 12 anni. Info: 0541 51441



sabato 14 gennaio

centro storico

Gennaio 49 a.c.: Giulio Cesare a Rimini inizia il viaggio che cambiò la storia

Rievocazione storica di quella che fu la locuzione di Giulio Cesare nel Foro di Rimini (attuale piazza Tre Martiri) subito dopo avere passato il Rubicone nel gennaio del 49 a.c. Per l’occasione i legionari in costume invaderanno il centro storico di Rimini, partendo dalla Piazza sull’acqua davanti al ponte di Tiberio, dove si esibiranno in addestramenti militari, per poi sfilare lungo corso di Augusto fino Piazza Tre Martiri dove si svolgerà la cerimonia con lettura della Locuzione di cesare e giuramento dei nuovi legionari. (orario 16 – 18.30)