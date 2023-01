A Rimini il prof Nils Bergman tra i più importanti esperti di neuroscienze perinatali

Attualità

| 12:17 - 13 Gennaio 2023

Il prof. Nils Bergman, specialista svedese in neuroscienze perinatali, tra i fondatori del movimento Kangaroo Mother Care (la terapia canguro o marsupioterapia) e tra i massimi esperti mondiali, sarà relatore nella X edizione del convegno “La famiglia in Terapia Intensiva Neonatale”, che si terra sabato 14 e domenica 15 gennaio al centro Congressi Sgr di Rimini, invitato dalla dott.ssa Gina Ancora, direttore della Terapia Intensiva Neonatale e del dipartimento materno infantile di Rimini. Il prof. Bergman è un'autorità internazionale della "promozione del contatto pelle a pelle tra madre e neonato" e la sua presenza, insieme a quella di altri illustri relatori nazionali ed internazionali, ha richiamato a Rimini circa 250 professionisti che lavorano nel settore del perinatale.



"Per il prof. Bergman - spiega la dottoressa Ancora- è importante come nasciamo, perchè le prime esperienze comunicano al nostro cervello se l’ambiente è sicuro, e quindi si può prosperare, o insicuro, per cui occorre difendersi. Il contatto pelle-pelle dopo la nascita, tra la mamma ed il suo bambino, è il segnale più potente per il cervello del neonato, che avrà ripercussioni durature sulla salute fisica e mentale dei bambini. Troppo a lungo i bambini sono stati separati alla nascita dalle proprie mamme e messi nei cosiddetti nidi."

"Queste nuove conoscenze in ambito di neuroscienze - prosegue- stanno rivoluzionando il modo di assistere il momento nascita in ospedale, coniugando umanizzazione e sicurezza."

Il convegno, che inizierà alle ore 8:30, è aperto anche alla cittadinanza.