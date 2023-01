Quasimodo ed Esmeralda sulle punte: Notre Dame de Paris arriva alla Regina di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 11:47 - 13 Gennaio 2023

Un momento dello spettacolo.

Un pomeriggio a passo di danza è quello in programma domenica 15 gennaio (ore 17.30, biglietti da 17 a 25 euro), quando il Balletto di Milano - storica compagnia tra le più importanti del panorama italiano - porterà sul palcoscenico del Regina Notre Dame de Paris, la trasposizione del celebre romanzo di Victor Hugo nella versione di Stephen Delattre, coreografo francese tra i più apprezzati.







La celebre storia ha come protagonista Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale, perdutamente innamorato della zingara Esmeralda. Affascinato dalla bella gitana anche Frollo, arcidiacono di Notre Dame, personaggio che darà vita ad una serie di intrecci che mettono in luce le dinamiche tipiche dei rapporti umani, dalla gelosia alla passione, le stesse che rendono ancora attuale il racconto scritto quasi due secoli fa.



La creazione di Notre-Dame de Paris di Stephen Delattre per il Balletto di Milano, pur incentrando su Frollo il ruolo principale, rispetta fedelmente la storia di Esmeralda e di come, in un mondo sempre più votato all'apparenza, l'aspetto esteriore sia oggetto di giudizio - e pregiudizio - da parte della gente.







Uno spettacolo emozionante e coinvolgente per la bravura degli interpreti, per le musiche (un collage di creazioni di vari compositori tra cui Ravel, Bartok, Mussorgsky) e per il ricco allestimento.







La stagione teatrale prosegue martedì 24 gennaio al Salone Snaporaz con Quella voce nella caverna della Compagnia Exit.