San Clemente ospita il giornalista e scrittore Luigi Garlando

Eventi

San Clemente

| 11:36 - 13 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Gli incontri con l'Autore organizzati dal Comune di San Clemente e dalla Biblioteca Tasini ospitano, venerdì 20 gennaio 2023 (ore 20.45, Teatro Giustiniano Villa, Sant'Andrea in Casale), il giornalista e scrittore Luigi Garlando con il suo ultimo libro dal titolo "Siamo come scintille" (Rizzoli, 2022).



La rassegna, voluta dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di dar voce ai protagonisti del contemporaneo - giornalisti, scrittori, saggisti, studiosi - prosegue proponendo tre appuntamenti anche nel 2023; il primo dei quali dedicato a Luigi Garlando, firma di punta della Gazzetta dello Sport e autore di narrativa per adulti (senza dimenticare il memoir Adrenalina, libro su Zlatan Ibrahimovic) e ragazzi.





Luigi Garlando



Per questo mi chiamo Giovanni (BUR) è uno dei libri più letti e adottati dalle scuole italiane. L'estate che conobbi il Che (Rizzoli 2015) ha vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017. Per Rizzoli ha scritto anche Camilla che odiava la politica, Io e il Papu, Il mestiere più bello del mondo Faccio il giornalista e nel 2020 Vai all'Inferno Dante. Con Battello a Vapore invece ha pubblicato, tra gli altri, la seguitissima serie Gol con oltre 60 titoli dedicati al mondo del calcio, 'O maè e Mister Napoleone. Infine con Mondadori ha pubblicato, nel 2021, L'album dei sogni, che racconta la saga della famiglia Panini. Nel 2022 ha vinto "Il Premiolino" di giornalismo, il riconoscimento prestigioso dedicato al mondo dell'informazione.