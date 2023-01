Calcio: c'è la partita con l'Entella, ecco come cambia la viabilità sabato

Attualità

Rimini

| 10:04 - 13 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

In occasione della partita di calcio Rimini Football Club vs Virtus Entella, valevole per il campionato nazionale Lega Pro di serie C che si svolgerà nella giornata del 14 gennaio, con inizio alle ore 14.30, verrà modificata la consueta area di chiusura circostante lo Stadio Romeo Neri di Rimini.



Limitatamente alla giornata del 14 gennaio viene disposta la seguente modifica della viabilità:



Dalle 12.30 alle 17.30 viene chiusa al traffico l’area ricompresa entro le seguenti vie: Sonnino/Mamiani/Macchiavelli escluse, Lagomaggio, tratto Vie Mamiani/Balilla compresa (Vie Mamiani e Balilla entrambe escluse), Balilla, esclusa, Sartoni, esclusa



La zona sarà delimitata da transennature e saranno autorizzati al transito, in corrispondenza dell'intersezione Vie Pellico/Sonnino/Mamiani, solo i mezzi di polizia, soccorso, residenti, disabili, mezzi lega calcio, dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale e stampa accreditata.



All’interdizione della circolazione si aggiunge, il divieto di sosta dalle 10 alle 17.30, con rimozione del mezzo, che riguarderà tutte le vie ricomprese all'interno del perimetro dell’area indicata, eccetto Piazzale del Popolo, dove è invece autorizzata esclusivamente la sosta dei veicoli della stampa accreditata, dei disabili e degli autorizzati.