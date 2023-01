Dopo il Rubicone Giulio Cesare passò da Ariminum: rievocazione storica in città

Eventi

Rimini

| 09:57 - 13 Gennaio 2023

Legio XIII Gemina.

Sabato 14 gennaio dalle 16 l'Associazione di Promozione Sociale Legio XIII Gemina, la prima legione del territorio riminese, organizzerà con il patrocinio del comune di Rimini un'importante rievocazione storica di quello che fu la locuzione di Giulio Cesare nel Foro di Rimini (attuale piazza Tre Martiri ex Giulio Cesare) subito dopo avere passato il Rubicone nel gennaio del 49 a.c. L'evento avrà infatti come titolo: 49 AC Cesare ad Ariminum: Inizia il viaggio che cambiò la storia.

La manifestazione, con tantissimi legionari in costume storico, avrà inizio nell'invaso davanti al ponte di Tiberio con il seguente programma :

ore 16 la Legio XIII si posizionerà di fronte al Ponte di Tiberio per didattiche e addestramenti dei legionari

ore 17 la formazione dei legionari attraverseranno il ponte e imboccheranno il corso di Augusto ed arriveranno in Piazza Tre Martiri

ore 17:30 inizio cerimonia in piazza con lettura della Locuzione di cesare e giuramento dei nuovi legionari

ore 18:15 i legionari saluteranno la statua di Giulio Cesare e torneranno al Ponte di Tiberio