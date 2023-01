Attraversamenti pericolosi sulla Consolare a Cerasolo, pedoni a rischio

Attualità

09:29 - 13 Gennaio 2023

I pedoni mentre attraversano la Consolare Rimini San Marino.

Pedoni a rischio sulla Consolare per San Marino. A segnalare la situazione il gruppo Coriano in Azione. All'altezza di Cerasolo sono presenti alcune fermate del trasporto pubblico "gli autobus servono sia i residenti che i lavoratori delle numerose attività industriali e commerciali della zona" si legge nella nota di Coriano in Azione. "Il problema si pone quando la fermata dell’autobus è sul lato opposto della strada: non ci sono attraversamenti, la strada è a 4 corsie, al centro c’è una barriera jersey in cemento, il traffico è pesante e veloce. In poche parole si rischia la vita." Coloro che scendono dall'autobus e hanno necessità di raggiungere l'altra parte della strada si avviano "al primo varco, attendono nello spazio tra le barriere, appena il traffico nell’altra corsia lo permette attraversano correndo". "Non si capisce cosa aspettino le istituzioni e in particolare il comune di Coriano" conclude la nota "che rappresenta i residenti e gli operatori economici, a porre rimedio, forse il morto?"