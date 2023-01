Cronaca

Rimini

| 09:18 - 13 Gennaio 2023

Incendio nella tarda mattinata di ieri (12 gennaio) nelle campagne in via Covignano 280 a Rimini. In fiamme una serra agricola con attrezzi da lavoro. Grande paura poiché all’interno erano presenti anche diverse bombole di gpl che avrebbero potuto causare un’esplosione. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco per scongiurare il disastro. Sul posto anche i carabinieri di Rimini. Ancora da chiarire le cause e le dinamiche dell'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.