Caimi accorpa, chiude dopo 70 anni la storica libreria di via Cairoli

| 08:20 - 13 Gennaio 2023

La storica libreria di via Cairoli 53 nel centro storico di Rimini.



Serrande abbassate in via Cairoli, nel centro storico di Rimini, alla libreria-fumetteria Caimi, l'ex libreria Guidi, che ha una storia lunghissima di circa 70 anni. Un altro pezzo della Rimini storica ha chiuso i battenti in questi giorni, anche se, in questo caso, si tratta di un accorpamento. Il titolare dell'attività, Pasquale Caimi, ha deciso infatti, di concerto con la famiglia, di concentrare l'attività nel negozio di via Bastioni Meridionali.



"Abbiamo deciso per diversi motivi, parlando in famiglia", commenta lo storico libraio riminese, che ha rilevato l'attività qualche anno fa e che è affiancato dai figli nel lavoro. Certamente sulla decisione ha influito anche la crisi economica, tuttavia Caimi guarda comunque con fiducia al futuro. Gli italiani leggono meno, il digitale cresce, ma non solo: "c'è anche una forte concorrenza, ad esempio degli ipermercati. Fanno sconti e fanno anche l'usato, non è facile". Ma Caimi non molla, pur rinunciando..al raddoppio. È un'attività che da decenni è punto di riferimento per gli studenti nella compravendita di libri scolastici usati, inoltre da tempo opera nell'e-commerce e ha una propria pagina sul portale ebay. La reputazione è eccellente: 100% di feedback positivi e piena soddisfazione dei propri clienti. L'amore e la passione per questo lavoro proseguirà dunque nei prossimi anni nel punto vendita di via Bastioni Meridionali.