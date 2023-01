Riccione, vandali deturpano i muri della sede di Famija Arciunesa

Attualità

14:29 - 12 Gennaio 2023

La sede di Famija Arciunesa, nota associazione benefica di Riccione, è stata imbrattata nella notte tra martedì e mercoledì (10-11 gennaio) da ignoti vandali. Le mura dell'immobile, che si trova in Viale Monte Bianco e che già presentavano qualche graffito, sono state praticamente ricoperte di disegni realizzati con bombolette spray. Amareggiato il presidente di Famija Arciunesa, Francesco Cesarini che annuncia l'intenzione di procedere con la denuncia ai Carabinieri: "Nonostante il sole è una giornata buia e triste per tutti coloro che vogliono bene a Famija Arciunesa", scrive su Facebook Cesarini, che aggiunge: "Il vandalo è colui che imbratta senza sapere ciò che sta facendo. Il writer è altro: creatività, gusto estetico, rispetto per l'arte e consapevolezza dell'azione".