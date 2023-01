Santarcangelo, popolazione in leggera diminuzione. Nascite in lieve flessione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

12 Gennaio 2023





È in leggera diminuzione la popolazione residente a Santarcangelo registrata dai Servizi demografici al 31 dicembre 2022 anche se, con 22.282 abitanti, l’andamento si conferma pressoché invariato rispetto al 2021 che si era chiuso con 22.321 residenti.



Sostanzialmente stabile, quindi, la popolazione di Santarcangelo,10.805 i maschi e 11.477 le femmine, che nel corso del 2022 ha visto confermare anche la flessione delle nascite, con 135 nuovi nati contro i 149 del 2021. Scende anche il numero dei deceduti, 221 contro i 234 del 2021, ma il saldo naturale si conferma ancora negativo (-86). Fra i dati particolarmente significativi, l’aumento dei nuclei familiari con 68 famiglie in più rispetto al 2021, in linea con un trend nazionale che vede delinearsi nuclei sempre meno numerosi.



Passando da 689 nel 2021 a 803 nuovi iscritti nel 2022, nell’anno appena concluso sono aumentate le persone che hanno spostato la propria residenza a Santarcangelo: 706 provenienti da altri Comuni, 87 dall’estero. Questi numeri fanno il paio con i residenti cancellati per trasferimento in altri Comuni, all’estero o per altri motivi: 756 nel 2022 contro i 674 del 2021.



Stabile ma in leggero calo, anche la popolazione di nazionalità straniera, che da 1.916 persone del 2021 scende a 1.906 nel 2022. Tra le comunità più presenti a Santarcangelo i cittadini albanesi (346), cinesi (284), marocchini (241), rumeni (206) e ucraini (203).



La ripresa dei matrimoni registrata nel 2021 con 68 celebrazioni (28 religiose e 40 civili) si conferma anche nell’anno appena concluso: 76 i matrimoni celebrati nel 2022, di cui 39 civili e 37 religiosi, a cui si aggiunge un’unione civile. Sono invece 10 le separazioni e 12 i divorzi formalizzati con procedura abbreviata direttamente presso gli uffici dei Servizi demografici.



Tre, tutte donne, le cittadine centenarie: due hanno compiuto 101 anni nel 2022, mentre una ha festeggiato l’ingresso nei 100 proprio nello scorso mese di dicembre. Quanto ai nuovi nati, invece, come nel 2021 Ludovica si riconferma tra i nomi più scelti dai neogenitori insieme a Nicole e Federico.