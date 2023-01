Basket giovanile, RBR: ko in casa di Under 19 e Under 17

Sport

Rimini

| 14:15 - 12 Gennaio 2023





Dopo la pausa per le feste, ripartono i campionati giovanili. L’Under 19 d’Eccellenza targata Angels/RBR si arrende alla capolista Pesaro tra le mura del PalaSgr. Per l’Under 17 d’Eccellenza ko invece contro Imola. L’Under 15 deve ancora tornare in campo. I prossimi impegni: Under 19 d’Eccellenza 16 gennaio (alle 21) in casa contro Ancona. Under 17 in trasferta (14 gennaio) contro Comp. Dell’Albero. L’Under 15 d’Eccellenza IBR/RBR ripartirà sabato (14 gennaio) contro Ravenna. Si ringraziano gli staff comunicazione di Insegnare Basket Rimini ed Angels Santarcangelo per la realizzazione del report.





UNDER 19 D’ECCELLENZA



Angels/RBR – Pesaro 48-74 (2-21, 12-37, 24-58)



Angels/RBR: Bonfè, Panzeri 4, Mulazzani 7, Benzi 2, Rossi 6, Macaru 1, Lombardi, Mari 2, Morandotti 16, Sirri 6, Baldisserri, James 4. All. Bernardi.



Pesaro: Di Francesco 5, Aloi 2, Sgarzini 19, Colotti 3, Siepi 2, Sablich P. 2, Stazzonelli 10, Maretto 9, Sablich G. 5, Grimaldi, Prenga 6, Dia 11. All. Luminati.



L’Under 19 d’Eccellenza ospita la capolista Pesaro che si conferma la migliore squadra del campionato. Al PalaSGR non c’è mai praticamente partita con i marchigiani che dal primo momento impongono il loro gioco su entrambi i lati del campo. Gli Angels subiscono la fisicità avversaria e riescono a trovare solo un canestro dal campo nel corso dei primi 10 minuti di gioco. Nel secondo quarto Panzeri prova a suonare la carica ma nulla può contro gli ospiti che continuano sulla propria strada. Negli ultimi 20 minuti gli Angels provano ad avere una reazione ma le rubate di Dia con schiacciate a campo aperto mettono il sigillo alla partita.



UNDER 17 D’ECCELLENZA



Angels/RBR – International Imola 64-69 (18-19; 28-41; 36-58)



Angels/RBR: Valmaggi 23, Godenzini 3, Baschetti 14, Frisoni 2, Antolini, Curci, Innocenti, De Gregori 13, Pansolini, Marsili 2, Amaroli 2, Lisi 5.



Montagne russe al Pala SGR per l’Under 17d’Eccellenza, che si deve fermare a -5 dopo un ultimo quarto di grandissimo agonismo e intensità. Prima partita dell’anno che parte subito con una grande intensità e ritmi molto alti, con i clementini che trovano la via del canestro grazie ad un solido Baschetti. Secondo periodo che vede il primo e importante allungo degli imolesi, bravi a punire gli errori difensivi dei giallo-blu e a rubare le palle vacanti.



Nel terzo periodo il divario aumenta, arrivando anche sul +20 per i ragazzi di coach Dal Monte. La risposta degli Angels però non manca: De Gregori e Valmaggi bucano con facilità la difesa imolese mentre dall’altra parte del campo i ragazzi giallo-blu, guidati da uno straordinario Lisi, e da una prova corale difensiva veramente importante recano un parziale di 29-11. Il divario però è troppo ampio e uno tripla a un minuto dalla fine di Baldassarri sancisce il risultato che assegna i due punti a Imola.