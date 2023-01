Rimini, il ritorno del Sigep ma non solo: 'Sarà un gennaio d'oro per il turismo'

Attualità

14:07 - 12 Gennaio 2023

Vaschette di gelato al Sigep ARCHIVIO.





Si annuncia un’edizione davvero straordinaria per il Sigep, la più importante vetrina del dolce, che si terrà in fiera a Rimini dal 21 al 25 gennaio prossimi. “Prenotazioni che viaggiano verso il tutto esaurito per i circa 400 hotel aperti - spiega Visit Rimini - con percentuali di riempimento già ad oggi intorno al 90 per cento, camere vendute a prezzi alti, ospiti con buona capacità di spesa, tanti dall’estero”. In contemporanea, sempre a Rimini, si terrà la 7ª edizione di A.B. Tech Expo, dedicata alle tecnologie e macchinari dell’arte bianca.



Un Sigep “dolcissimo”, insomma, al quale si arriverà in crescendo grazie a eventi congressuali che vedono la presenza di oltre 4000 persone suddivise in tre convention aziendali nella settimana dal 13 al 20 gennaio. Poi i primi arrivi degli espositori del Sigep, seguiti da quelli dei visitatori, mentre a concludere il mese di gennaio ci sarà la convention del baseball e softball, organizzata dalla Federazione italiana, che si terrà al Palacongressi di Rimini dal 27 al 29 gennaio. il più grande evento della off-season del baseball e softball, ConX 2023, torna a Rimini a distanza di due anni. "Gennaio si annuncia dunque un mese d’oro per il turismo riminese, con cuore pulsante in occasione del Sigep", evidenzia con soddisfazione l'amministrazione comunale.