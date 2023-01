Meteo Rimini: weekend con variabilità, poi arriva aria più fredda

Attualità

| 13:50 - 12 Gennaio 2023

Condizioni di variabilità nel fine settimana con spazi soleggiati, poi da domenica l’avvicinamento di una perturbazione di origine nord-atlantica favorirà l’intensificazione della ventilazione sulle aree appenniniche e un temporaneo aumento delle temperature, prima dell’arrivo di aria più fredda nella nuova settimana.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 12/01/2023 ore 10:30







Venerdì 13 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: tra nuvoloso e molto nuvoloso con assenza di precipitazioni e nuvolosità in attenuazione nella serata.





Temperature: minime in aumento comprese tra 5 e 9 gradi massime senza variazioni significative comprese tra 9 e 12 gradi.





Venti: deboli variabili sulle pianure, fino a moderati da Sud-Ovest nell’entroterra con temporanei rinforzi.





Mare: quasi calmo.





Attendibilità: alta.







Sabato 14 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità variabile, con schiarite più ampie tra pomeriggio e sera.





Temperature: minime in calo comprese tra i 3 / 5 gradi dell’entroterra e i 7 / 8 gradi della costa. Massime senza variazioni significative, attorno a 10 / 11 gradi.





Venti: deboli di direzione variabile.





Mare: poco mosso.





Attendibilità: alta.









Domenica 15 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso o coperto con deboli piogge dal pomeriggio-sera sulle aree appenniniche in graduale estensione verso valle tra la tarda sera e la notte seguente.





Temperature: in aumento, con valori minimi compresi tra 5 e 9 gradi; massime attorno a 10 / 11 gradi nell’entroterra e fino a 13 / 15 gradi sulle aree pianeggianti e costiere per effetto dei venti di Garbino.





Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest con raffiche di forte intensità tra pomeriggio e sera nell’entroterra e sulle aree appenniniche.





Mare: tra quasi calmo e poco mosso sotto costa; al largo da poco mosso fino a mosso.