Calcio C, Rimini: è ufficiale l'arrivo del centrocampista Kevin Biondi

| 13:10 - 12 Gennaio 2023

Kevin Biondi.

Come anticipato da altarimini.it, il Rimini Football Club comunica l’ingaggio del giocatore classe 1999 Kevin Biondi. Il nuovo centrocampista biancorosso nella prima parte di stagione ha collezionato 16 presenze con la maglia del Pordenone. In carriera Kevin Biondi ha disputato 14 partite in Serie B con la maglia del Pordenone e 75 in Serie C con le casacche di Catania e Pordenone. Il centrocampista arriva al Rimini con la formula del prestito.



"Quello che mi ha convinto ad accettare subito è stata la voglia del Rimini a volermi qui, la mia grande voglia di mettermi in gioco e di raggiungere gli obiettivi che con la società ci siamo detti. Le mie caratteristiche in campo trasmettono quello che sono io, un sanguigno che mette tutto se stesso nel rettangol rettangolo di gioco. Metto tutto me stesso in campo. Sono un giocatore proiettato all'azione offensiva, ma non mi tiro indietro in fase difensiva".



Intanto la Lucchese sta per annuncare l'attaccante Giuseppe Panico dal Crotone la Carrarese l’attaccante Gabriele Bernardotto pure lui dal Crotone.