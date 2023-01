Coriano, tra letture ed incontri riparte la Biblioteca 'Battarra'

Attualità

Coriano

| 12:25 - 12 Gennaio 2023

Il gruppo di lettura 'ragazzi'.

Proseguono a pieno ritmo dal mese di gennaio le attività della Biblioteca comunale ‘G.A. Battarra’. Il nuovo anno parte all’insegna di tante iniziative con gruppi di lettura rivolti ad adulti, ragazzi e incontri per i più piccoli.



Il 18 gennaio per la rassegna "Ti racconto una storia", riprendono le letture ad alta voce delle bibliotecarie e delle lettrici volontarie per bimbi dai 3 agli 8 anni. L’appuntamento è con "Vien la neve Vien dal cielo", alle ore 16.30.



Dall’avvio dell’ultima edizione della rassegna, partita a marzo 2022 ad oggi, si sono svolti, compresa la pausa estiva, nove incontri a cadenza mensile con gruppi per una media di dieci bambini. Occasioni di svago non solo per i più piccoli ma anche per genitori e nonni che si intrattengono piacevolmente ad ogni singolo incontro.







Rivolto ad adolescenti la biblioteca ospita il Gruppo di lettura Ragazzi - Dove i sogni vivono, nato nel 2021 in collaborazione con la professoressa Michela Grossi, insegnante di lettere alle scuole medie ‘Gabellini’ di Coriano. Un incontro pomeridiano al mese è riservato alle ragazze e ai ragazzi delle classi medie in cui ognuno racconta e condivide con gli altri le proprie letture. Durante ogni incontro le volontarie stimolano i ragazzi a esplorare generi diversi di lettura con cacce al tesoro tra gli scaffali della biblioteca o altri giochi quali il domino dei libri. Prossimo appuntamento 25 gennaio alle ore 16.00. Tra merende con tè e dolci casalinghi, con la bella stagione i partecipanti si trasferiscono nel bel giardino all’esterno della biblioteca. In accordo inoltre con i genitori è stato creato un gruppo WhatsApp dove vengono condivise informazioni sulle date e gli orari degli incontri o per condividere i libri letti dagli studenti.



Con il nuovo anno riprende in biblioteca anche l’attività del Gruppo di lettura 'Gli insoliti lettori'. Una volta al mese ogni martedì, alle ore 17.00, il gruppo di lettura adulti, aperto a tutti, a partecipazione gratuita e libera incontra personale esperto della biblioteca per approfondire e confrontarsi sulla lettura di un libro.



Prossimo appuntamento il 31 gennaio con il libro Giuda di Amos Oz.



Partito lo scorso maggio il gruppo di lettura adulti è diventato un momento irrinunciabile per chi ha voglia e desiderio di incontrarsi regolarmente. Condividere opinioni e pensieri permette di esprimere il lato più socievole e allo stesso tempo intimo delle persone.